Бригинец: «Верховная Рада Украины должна ужесточить наказание за незаконное пересечение границы сотрудниками спецслужб»

Народный депутат Украины Александр Бригинец считает, что Верховная Рада «неадекватно отреагировала на задержание в Херсонской области сотрудников ФСБ России». Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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​«У нас слишком слабое наказание за незаконное пересечение границы, в частности, представителями иностранных спецслужб. Ведь есть много обычных людей, которые пересекают границу (с аннексированным Крымом – КР), россиян, и пока что мы их наказываем тем, что не пускаем в Украину. Я говорил с коллегами о том, что нужно вносить изменения в Уголовный кодекс Украины и, возможно, уже в ближайшие дни мы этим займемся. Никто не знает, с какой целью фсбшники проникли на нашу территорию. Возможно, у них было задание кого-то выкрасть», – предположил Бригинец.

Парламентарий сказал, что задержанных сотрудников российской спецслужбы после суда необходимо обменять на украинцев, которых Россия держит в плену.

«Российские военные в наших тюрьмах нам не нужны. Нам нужны их показания, которые говорят о реальной ситуации в Крыму и на Донбассе, ведь они свидетельствуют, что у нас происходит настоящая война», – отметил он.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук назвал ситуацию с судом над пограничниками ФСБ «странной» и предложил передавать подобные дела в другие регионы.

«Суды слишком лояльны, они не осознают, что Украина является жертвой российской агрессии. И речь идет не просто о каких-то административных правонарушениях. Я бы предлагал рассматривать эти дела не в компетенции местных судов, а переносить в другие регионы», – сказал он.

Каланчакcкий районный суд Херсонской области 30 июня арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России, задержанных на Херсонщине в ночь на 30 июня – за «нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории» (статья 204.2 КоАП Украины). Суд также обязал их выплатить по 320 гривен штрафа.​

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных ранее в Херсонской области пограничников ФСБ России по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальном сайте. В ведомстве также назвали имена подозреваемых.

В Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.