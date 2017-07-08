В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики полуострова. Им стал Вадим Белик. Соответствующий указ опубликован сайте российского правительства Крыма.

«Назначить Белика Вадима Даниловича на государственную должность министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы республики», – говорится в тексте указа.

Сообщается, что ранее Вадим Белик занимал должность первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма в подконтрольном Кремлю правительстве полуострова.

6 июля подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова, а также анонсировал отставку нынешнего мэра Ялты Андрея Ростенко.

Ранее сообщалось, что Аксенов сообщил о смене нынешних вице-премьера аннексированного Крыма Бориса Зимина и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого.

Ожидается, что эти кадровые перестановки рассмотрят 7 июля на сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».