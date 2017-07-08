В Украине 8 июля вступил в силу закон № 2026-VIII, который позволяет абитуриентам из Крыма поступать в некоторые высшие учебные заведения на территории материковой Украины без внешнего независимого тестирования. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно закону, жители Крыма смогут поступить в вуз в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сдав экзамены по конкурсным предметам. Для таких абитуриентов предусмотрено 1000 мест, которые украинский Кабинет министров распределит между вузами указанных областей.

Также правительство должно обеспечить углубленное изучение украинского языка выходцам из аннексированного Крыма.

До этого в законодательстве были установлены преференции только для жителей временно неподконтрольных Украине частей Донбасса, однако они не распространялись на жителей аннексированного Крыма и Севастополя. Данный законопроект направлен на исправления ситуации.

Верховная Рада приняла этот законопроект 16 мая текущего года, а президент Украины Петр Порошенко подписал его 3 июня.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Детальнее о старте вступительной кампании для абитуриентов из Крыма на материковой Украине читайте в материале Крым.Реалии «Стать студентом без денег и ВНО: украинские вузы открыли двери крымчанам».