Крымский адвокат Алексей Ладин сообщил, что в симферопольском СИЗО игнорируют заявления по поводу медицинского обслуживания украинских политузников. Об этом Ладин сообщил Крымской правозащитной группе.

«По положению, врач должен прийти в течение суток после заявления. По факту – если через неделю после написания заявлений врач к себе вызовет – это хорошо. Но врач – это понятие «условное», там обычно приходит фельдшер или медбрат и откровенно говорит: «я понимаю, у тебя такая-то болезнь, но никаких лекарств у меня нет», – отметил Ладин.

Также адвокат сообщил, что перед тем, как отправлять заключенных в суд, их ставят в так называемый «стакан» – это узкая камера, где можно только сидеть, лежать там нельзя, и там несколько человек находятся, ожидая автозаков.

«Система такова, что не берут из камеры каждого и переводят в автозак, а люди сначала в «стакане» могут находиться и два, и три часа, прежде чем их всех погрузят в автозаки. В этих помещениях очень тесно и душно», – добавил Ладин.

В конце июня сообщалось, что в СИЗО Симферополя задержанным не хватает места, а в помещениях жара и антисанитария.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.