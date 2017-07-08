США заявляют о кибератаке на компьютерные системы электростанций

США заявляют о хакерских атаках на объекты атомной энергетики и другие энергетические компании 7 июля, но утверждают, что атаки не повлияли на общественную безопасность и поставки электроэнергии потребителям. Об этом сообщает Радіо Cвобода.

«В настоящее время не зафиксировано никакого влияния на системы, контролирующие энергетическую инфраструктуру США. Потенциальное воздействие ограничилось административными и деловыми сетями», – сообщили Reuters в энергетическом отделе атомной электростанции в Канзасе.

Агентство Bloomberg пишет со ссылкой на американских чиновников, что хакеры «работают на иностранное правительство», и что в причастности к атакам подозревают Россию.

В конце прошлого месяца ФБР вместе с американскими департаментами энергетики и национальной безопасности предупредили, что энергетические компании находятся под постоянной угрозой кибератак и предложили специалистам этих объектов принять меры, чтобы к ним подготовиться.

В июне сотрудники ФБР провели беседы с рядом работников компании Kaspersky Lab в США. Агенты отметили, что ФБР интересует, как действует Kaspersky Lab в США, в частности, каким образом данные о работе компании передаются в Россию. В заявлении Kaspersky Lab говорится, что их обвинили без «каких-либо убедительных доказательств». Ранее законодатели США выражали беспокойство, что российские чиновники могут использовать продукты Kaspersky Lab для совершения атак на американские компьютерные сети.

27 июня в Украине произошла масштабная атака на компьютерные системы правительственных ведомств, банков и других организаций. О кибератаке, но в меньших масштабах, сообщили в тот день и в других странах.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о возможных киберугрозах, связанных с последствиями действия вируса Petya.А.

Отмечается, что владельцы сетей, подвергшихся поражению этим вирусом, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальным объектом повторной кибератаки. Команда CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины – КР) разработала новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации последствий, связанных с кибератакой.