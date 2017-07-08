В Крыму одобрили кандидатуру на пост министра ЖКХ

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Марины Горбатюк на пост исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хазяйства. Соответствующий указ опубликован на сайте российского правительства Крыма.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно- коммунального хозяйства Республики Крым на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Горбатюк Марину Владимировну», – говорится в тексте указа.

Марина Горбатюк, ранее работавшая первым заместителем главы подконтрольной Кремлюадминистрации Судака, сменит на этой должности Сергея Карпова.

Марина Горбатюк родилась 28 апреля 1965 года в Республике Карелия соседней России.Трудовую деятельность начала в 1983 году бухгалтером, работая в Судакском горторге, доме отдыха «Судак», главным бухгалтером в пансионате «Львовский железнодорожник». Была заместителем городского головы Судака по вопросам деятельности исполнительных органов власти. С 2014 года занимала должность первого заместителя главы подконтрольной Кремлю администрации Судака.

6 июля подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова, а также анонсировал отставку нынешнего мэра Ялты Андрея Ростенко.

Ранее сообщалось, что Аксенов сообщил о смене нынешних вице-премьера аннексированного Крыма Бориса Зимина и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого.