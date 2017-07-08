В Евпатории бывшего полицейского приговорили к 7 годам колонии за получение взятки

В Евпатории бывшего сотрудника полиции приговорили к 7 годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Крыму.

«Следствием и судом установлено, что с июня по сентябрь 2015 года заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе и начальник отделения отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Евпатории за покровительство получили от предпринимателя 210 тысяч рублей (около 90 тысяч гривен – КР). Кроме того, был выявлен факт посредничества во взяточничестве троих сотрудников этого же отдела полиции», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что суд назначил бывшему заместителю начальника отдела полиции по оперативной работе наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным подсудимым от 3 до 2 лет лишения свободы, которое применено условно.

В начале июня в аннексированном Крыму суд заключил под стражу обвиняемого в получении крупной взятки директора подконтрольного Кремлю учреждения «Севавтодор», а также наложил арест на его имущество.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».