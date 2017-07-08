В России сообщают о массовом задержании сторонников Навального

В российских городах сообщают, что 8 июля полиция массово задерживает сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что в Москве полицейские задержали около тридцати волонтеров предвыборного штаба Алексея Навального.

В Екатеринбурге в субботу также был задержан юрист местного штаба Навального. Сторонники оппозиционера также рассказали, что машину, на которой волонтеры перевозили листовки, остановили, а агитационные материалы – изъяли. Накануне сотрудники МВД приходили с обыском в помещение, где находится штаб.

Отмечается, что в Ижевске также остановили машину с листовками. В Тюмени двух активистов, участвующих в «агитационном субботнике» Навального, задержали для личного досмотра, сообщает «Медиазона».

В Волгограде гараж, в котором хранится мебель из штаба оппозиционера, обыскали под предлогом расследования дела о публикации коллажа со скульптурой «Родина-мать», облитой зеленкой. Об этом написал в Твиттере местный активист Алексей Волков. Позднее он уточнил, что сотрудники МВД ничего не забрали.

С начала этой недели полиция проводит обыски и задержания в городах, где действуют предвыборные штабы Алексея Навального. Сторонники оппозиционера считают это попыткой сорвать агитационные акции, которые намечены на субботу и воскресенье.

7 июля сообщалось, что в России глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве.

Навального задержали 12 июня незадолго до начала несогласованной с властями России акции его сторонников на Тверской улице в центре Москвы. Полиция тогда задержала более 700 человек, правозащитники и активисты обвиняли ее в непропорционально жестких действиях.

Навального признали виновным по статье о «повторном нарушении порядка проведения массовых акций». Ему назначили наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Московский горсуд сократил этот срок на 5 суток.