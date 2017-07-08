Парк львов «Тайган» пополнился четырьмя амурскими тиграми – Зубков

В парке львов «Тайган» на этой неделе у амурских тигров родились четыре тигренка. Об этом 8 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил хозяин «Тайгана», крымский бизнесмен Олег Зубков.

«В сафари-парке вновь пополнение у амурских тигров. Сразу две тигрицы Василиса и Гита родили по два тигренка. Тигрят Василисы назвали Азиза и Алмаз, а тигрят Гиты – Эдгард и Наташа», – отметил Зубков.

Он добавил, что тигрица Гита отказалась выкармливать своих тигрят, но их приняла тигрица Василиса.

«Василиса уже не первый год принимает чужих тигрят. Всех выкармливает. У нее хороший спокойный характер. Выросла эта тигрица в ялтинском зоопарке «Сказка» и уже взрослой переехала в сафари-парк «Тайган», а вот Гита родилась в Уссурийской тайге и до сих пор сохраняет свой дикий нрав», – подытожил Зубков.

С начала года в парках бизнесмена Зубкова родилось около десятка амурских тигрят.

Амурский тигр, или уссурийский тигр, или сибирский тигр, или дальневосточный тигр – самый северный и крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. На 20 февраля 2007 года в зоопарках мира содержалось около 450 тигров, в то время как на 1 января 1979 года насчитывалось 844 особи.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.