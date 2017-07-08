В Симферополе День семьи, любви и верности отметили крестным ходом

В Детском парке Симферополя состоялся крестный ход, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

В ведомстве отметили, что в мероприятии приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский (УПЦ МП) Лазарь, представители российской администрации города, а также десятки симферопольцев.

«По завершении крестного хода состоялся молебен, который провел митрополит Лазарь на месте закладки памятника святым Благоверным Петру и Февронии Муромским. В обращении к собравшимся Лазарь акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления в обществе семейных ценностей, поскольку именно семья является первичной основой как государства, так и церкви», – отметили в пресс-службе.

Раньше подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове «День семьи, любви и верности отмечают с особым размахом».

День семьи, любви и верности отмечается в нескольких постсоветских странах. Его ввели по инициативе церкви как альтернативу Дню влюбленных. Центром праздника считается российский город Муром – родина покровителей брака, святых Петра и Февронии.

В 2016 году несколько российских депутатов предлагали сделать этот день выходным. Госдума не одобрила предложение из-за того, что это «плохо скажется на производстве и расходах бюджета».