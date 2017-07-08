Путин объявил о возможности «частично восстановить» сотрудничество с Вашингтоном

Президент России Владимир Путин объявил о шансах на восстановление нужного уровня сотрудничества с Вашингтоном. Об этом он сказал по итогам саммита «Группы двадцати» в Гамбурге в субботу 8 июля.

«Есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить уровень сотрудничества, который нам нужен»,– сказал Путин журналистам.

Также он сообщил про углубленное обсуждение с президентом США Дональдом Трампом вопроса вероятного вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Он предположил, что Трамп «похоже, согласился», что «никаких оснований» для таких обвинений нет.

Российский президент выразил осторожный оптимизм относительно перспективы улучшения связей с Вашингтоном, на которые влияют конфликты в Украине, Сирии, и сообщения спецслужб США о хакерской кампании Кремля для помощи Трампу в победе на выборах.

«Наша позиция очень понятна, и я сказал об этом: нет оснований считать, что Россия вмешивалась в избирательный процесс США», – сказал Путин, добавив, что мнение Трампа по этому поводу журналисты могут спросить сами.

Заявления Путина появились после предыдущих высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что президент США Дональд Трамп «принял заверения» Путина в том, что заявления о вмешательстве в выборы являются неправдой. В то же время государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проблема заключается в том, что этот вопрос может стать «нерешенным расхождением». Он добавил, что Трамп несколько раз спрашивал Путина «о причастности Москвы к выборам в США», и Путин отрицал любое вмешательство Кремля в выборы.