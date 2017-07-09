В Крыму сообщают о выступлении балерины из США

В Крыму сообщают о выступлении балетной труппы Олега Виноградова в рамках которого вместе с российскими артистами выступила балерина из США Николь Федороф. Об этом 8 июля информирует РИА «Крым» со ссылкой на организаторов Ялтинского экономического форума.

«Балетная труппа показала крымчанам хореографический спектакль «Виват, Балет!». За три дня выступления увидели около 3,5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что балерина из Нью-Йорка Николь Федороф «выросла в семье эмигрантов из СССР». Она исполнила «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», па-де-де из балета «Арлекинада» и вариацию из балета «Пахита».

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов.

По мнению авторов законопроекта, «российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».