Крымская художница Ксения Симонова сделала ролик ко Дню семьи, любви и верности

Крымская художница, мастер песочной анимации Ксения Симонова сделала ролик ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в Крыму и соседней России. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе художницы.

Автор утверждает, что в новой работе «Мы» она «аллегорично, через символы показывает жизнь семьи в снах».

День семьи, любви и верности отмечается в нескольких постсоветских странах. Его ввели по инициативе церкви как альтернативу Дню влюбленных. Центром праздника считается российский город Муром – родина покровителей брака, святых Петра и Февронии.

В 2016 году несколько российских депутатов предлагали сделать этот день выходным. Госдума не одобрила предложение из-за того, что это «плохо скажется на производстве и расходах бюджета».

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».