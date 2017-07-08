Водолазы спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота России впервые провели апробацию нового водолазного вентилируемого снаряжения на учениях по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Снаряжение было представлено разработчиками из АО «Кампо» в мае этого года в Севастополе, где в это время проходил сбор специалистов поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. Практически сразу после этого в соединении началась подготовка к апробации снаряжения в реальных условиях эксплуатации», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что водолазы вместе с представителями АО «Кампо» совершили несколько десятков пробных, в том числе на глубину 60 метров.

В пресс-службе отмечают, что водолазное вентилируемое снаряжение предназначено для выполнения подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в условиях низких температур воды и воздуха. Оно приспособлено к использованию в средах с повышенной плотностью и наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».