Ирак: военные готовы объявить о полном контроле над Мосулом

Иракские военные командиры 8 июля заявили, что в любой момент готовы объявить о полном контроле над Мосулом после того, как боевики экстремистской группировки «Исламское государство» пообещали, что будут «сражаться до смерти».

«Мы находимся всего в нескольких метрах от реки Тигр. Иракский прогресс, поддержанный с воздуха мощной армией, большой», – сообщила по государственному телевидению представитель иракского общего оперативного командования, бригадный генерал Яхья Расул.

Десятки иракских солдат начали праздновать на берегах реки Тигр, не дожидаясь официального заявления о победе, передает агентство Reuters.

Иракское государственное телевидение также сообщило, что правительственные силы, как ожидается, будут полностью контролировать захваченный боевиками в 2014-м Мосул, а также значительные части иракской и сирийской территорий.

«Теперь перед нами последние метры, и тогда будет объявлено об окончательной победе. Это вопрос нескольких часов», – сообщили по телевидению со ссылкой на иракские силы безопасности, воюющих в Старом городе на реке Тигр.

Ранее иракский военный представитель сообщал, что поддерживаемые США силы иракского правительства взяли под контроль средневековый Старый город Мосула, последний район, который был под контролем боевиков-исламистов.

В то же время информагентство боевиков Amaq сообщило про «ожесточенные бои» вокруг прибрежного района города, указав, что бойцы-исламисты «держатся на своих укрепленных позициях». В другом сообщении агентство указало, что боевики «совместно пообещали сражаться до смерти».

Наступление иракских сил на Мосул началось в октябре прошлого года. Восточная часть города, как заявили военные, была «полностью освобождена» от боевиков в январе. Наступление против исламистов в более густонаселенной западной части Мосула началось в конце января.