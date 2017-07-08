В Керчи на набережной прошли фестивали шашлыка и ухи

В Керчи 8 июля начали отмечать традиционный праздник День рыбака, на городской набережной состоялся концерт, ярмарка поделок и гастрономические фестивали, сообщают местные СМИ

Сайт «Керчь мой город» отмечает, что на набережной провели фестивали «Шашлык по-керченски» и «Уха по-керченски».

«Керчанам и гостям города предлагали отведать керченскую барабулю, ставриду и множество других рыбных угощений, а для любителей мясной кухни готовили шашлык из разных видов мяса. Гостей праздника ненадолго даже окунули в культуру востока, накормив настоящим пловом из морепродуктов, самсой, и свежими лепешками», – говорится в сообщении.

Сайт «Керчь.ФМ» сообщает, что на набережной прошел концерт «Морской причал» с участием вокалистов и творческих коллективов города. Также на мероприятии устроили конкурсы для детей, а у водной станции прошел концерт вокально-инструментального ансамбля «Гармония».

В Керчи 8 и 9 июля на городской набережной запретили продавать алкоголь, поскольку в эти дни там будут проходить праздничные мероприятия по случаю Дня рыбака. Соответствующее постановление принято в подконтрольной Кремлю администрации города.

В Керчи традиционный праздник День рыбака будут отмечать 8 и 9 июля, на городской набережной организуют концерты, гастрономические фестивали, ярмарки.

День рыбака традиционно отмечают в Керчи во второе воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».