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Новости

Спасатели сообщили о гибели второго человека из-за взрыва в доме в Киеве

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате взрыва в жилом доме в Киеве погиб еще один человек, таким образом, число жертв возросло до двух.

Как говорится в сообщении ведомства вечером 8 июля, погибшим является человек, анкетные данные которого сейчас устанавливается.

Ранее в КГГА сообщали, что продолжаются поиски 37-летнего жителя квартиры на втором этаже. Кроме того, из-за взрыва погибла женщина 1972 года рождения.

В Киеве в 13:35 произошел взрыв в жилом доме возле станции метро «Голосеевская». По предварительной информации правоохранительных органов, в здании взорвался газ. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли. Пострадали шесть человек, среди которых и 14-летний ребенок. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

В жилом доме в Киеве произошел взрыв из-за газа (видео)
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