Один горняк погиб и один травмирован на шахте в Донецкой области – профсоюз

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил 8 июля о гибели одного горняка и ранении другого на шахте «Россия» госпредприятия «Селидовуголь» в Донецкой области.

«Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке четыре проходчика осуществляли перекрепления горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса», – сообщил Волынец.

По его словам, Государственная служба по труду сейчас расследует инцидент.

Шахта «Россия» предприятия «Селидовуголь» расположена в городе Новогродовка Донецкой области, сообщает Радiо Свобода.