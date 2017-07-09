В Бахчисарайском районе обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Бахчисарайском районе, недалеко от села Железнодорожное 7 июля обезвредили авиабомбу SC-500 времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в российской администрации района.

По информации пресс-службы, подрыв авиабомбы провели в 12:32, в мероприятиях приняли участие более 130 человек.

На территории Крыма обезвреженные бомб времен Второй мировой войны проводят несколько десятков раз в год. По информации российского МЧС по Севастополю, с начала 2017 года в городе ликвидировали уже 25 авиабомб.