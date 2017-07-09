На День рыбака в Севастополе призывали вступать в российскую армию

Во время празднования Дня рыбака в Севастополе 9 июля российские военные установили палатку, где агитировали заключать контракты с Минобороны для службы в армии. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, подобные палатки обычно разворачивают на городских массовых мероприятиях.

Помимо агитации на празднике также установили торговые ряды с ремесленными поделками и этнокультурную ярмарку. Рыбных торговых точек оказалось всего несколько, где преимущественно продавали мороженную рыбу.

Культурно-развлекательную программу праздника организаторы составили из рок-концерта на набережной Корнилова и концерта на площади в Камышовой бухте.

Накануне сообщалось, что в Керчи 8 июля начали отмечать традиционный праздник День рыбака, на городской набережной состоялся концерт, ярмарка поделок и гастрономические фестивали.

День рыбака – профессиональный праздник работников рыбной промышленности и рыболовов-любителей. Он учрежден в СССР в 1965 году. Традиционно отмечается во второе воскресенье июля.