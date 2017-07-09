В горах Крыма спасли двоих человек

За минувшие сутки в горах Крыма работники российского управление МЧС полоустрова спасли двух человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации спасателей, одна из пострадавших находилась в Белогорском районе недалеко от горы Белая. Женщина сообщила, что не может продолжать самостоятельно идти и нуждается в помощи.

«С помощью альпинистского снаряжения спасатели подняли женщину 1972 года рождения на высоту около 30 метров вверх, на вершину скалы. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, второй случай произошел недалеко от села Петрово Белогорского района. Сообщалось, что мужчина потерялся в лесу и не может самостоятельно выйти.

Спасательная операция длилась 7 часов. После проведения разъяснительной беседы о правилах поведения в горнолесной зоне мужчина был благополучно доставлен в поселок Зуя, в медицинской помощи он не нуждался, добавили в ведомстве.

В российском управлении МЧС по Крыму напомнили, что отправляться в прогулку по горнолесной местности необходимо в составе туристической группы, которая должна быть зарегистрирована в службе спасения. Если человек отправляется в горы в одиночку, он должен сообщить об этом родственникам, взять заряженный мобильный телефон, теплые вещи, минимальный запас воды и пищи.