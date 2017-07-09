Крымского депутата возмутили цены на парковку в аэропорту Симферополя

Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета от КПРФ Степан Кискин возмущен высокими ценами за парковку на автостоянке в аэропорту Симферополя.

Как проинформировал депутат на своей странице в Facebook, в ответ на обращение подконтрольная Кремлю заместитель руководителя УФАС России по Крыму Виктория Мельникова сообщила о проведенном анализе в рамках расследования дела об экономически необоснованной стоимости услуг автопарковки в аэропорту «Симферополь».

«В ходе проведенного расследования установлено, что стоимость услуг автопарковки ООО «Международный аэропорт «Симферополь» не превышает стоимости аналогичных услуг в референтных регионах Российской Федерации, к примеру, стоимость автопарковки в ОАО «Аэропорт Анапа», в ОАО «Аэропорт «Ростов-на-Дону» с 16 минуты по 60 минуту первого часа – 200 рублей (около 86 гривен – КР). Учитывая изложенное, решением комиссии по рассмотрению дела 06.06.2017 г. рассмотрение дела прекращено», – цитирует Мельникову депутат.

В то же время, Кискин уверяет, что крымчанам не по карману платить столько денег за стоянку в аэропорту.

«Мне, как крымчанину, стыдно перед приезжими туристами, которых начинают «обдирать» начиная с парковки», – написал депутат.

Ремонт парковок у главного аэровокзала полуострова длится уже второй год. Цена за единственную парковку у терминалов аэропорта Симферополь, по мнению директора аэропорта Евгения Плаксина, «соответствует ценам в других аэропортах южных регионов России». За сутки ожидания или стоянки в единственном пассажирском аэропорту Крыма просят 2300 рублей (около 990 гривен – КР).

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.