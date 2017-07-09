Госпогранслужба Украины: российская сторона ускорила пропуск машин на админгранице с Крымом

Российские службы ускорили пропуск автомобилей на админгранице с Крымом и материковой Украиной. Об этом 9 июля в комментарии Крым.Реалии рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

«Оккупанты заработали. Пропускают 10-12 автомобилей в час. При этом по сравнению с прошлым годом пассажиро-транспортный поток снизился в два раза», – сказала Доценко.

По ее данным, днем 9 июля возле пункта пропуска «Чонгар» в очереди находилось около 60 автомобилей, перед КПВВ «Каланчак» – 10, возле КПВВ «Чаплинка» очередей нет. Пешеходных очередей не наблюдается.

Накануне 8 июля на админгранице с Крымом образовалась очередь из более 150 автомобилей. К вечеру она уменьшилась.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».