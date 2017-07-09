Порошенко: саммит лидеров «нормандского формата» может состояться этим летом

Саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России может состояться уже летом этого года, после телефонного разговора лидеров «нормандской четверки», заявил президент Украины Петр Порошенко.

«После встреч и телефонных переговоров в Берлине, Париже, Гамбурге достигнута договоренность, что, скорее всего, в июле состоится телефонный разговор в «нормандском формате» на уровне лидеров, и мы не исключаем, что по итогам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит ... уже этим летом», – сказал Порошенко на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсон, который 9 июля, который находится в Украине с официальным визитом.

Он заявил, что пока неизвестно, где именно может произойти этот саммит. «Мы настроены на решительный конкретный разговор как в телефонном формате, так и во время саммита ... Украина не заинтересована в том, чтобы откладывать подобные переговоры, потому что каждый платит очень высокую цену в виде раненых и, к сожалению, погибших украинских героев и гражданских жителей», – добавил президент.

Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на активное участие в этом партнеров из США.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июне 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор происходило несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.