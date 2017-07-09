«Новая газета»: в Чечне казнили 27 жителей в ночь на 26 января

Российская «Новая газета», ссылаясь на два неназванных источника, сообщает, что в ночь на 26 января 2017 года в Чечне, вероятно, были казнены 27 человек.

По данным издания, это подтвердили источники в Следственном комитете России по Чечне и в администрации главы этой российской республики. Что стало причиной внесудебной казни, журналистам неизвестно.

По сообщению газеты, людей задержали во время массовых полицейских рейдов в некоторых районах Чечни, которые начались после 17 декабря 2016 года. На задержанных, как говорится в публикации, не были составлены официальные протоколы, им не выдвигали обвинений. Их поместили в «подвалы и подсобные помещения отделов полиции», пишет «Новая газета».

Журналисты сообщают, что источник в чеченском МВД передал редакции список задержанных – жителей поселка Шали. Журналисты установили их адреса, но найти сведения о дальнейшей судьбе этих людей пока не удалось. По словам журналистов, все попытки узнать что-либо о судьбе этих людей «натыкались на невероятный страх собеседников».

По данным издания, убитых может быть больше -–до 56 жителей Чечни.

В апреле «Новая газета» сообщила, что геи в Чечне подвергаются уголовному преследованию, гибнут и страдают от пыток. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила многие из этих фактов в своем докладе 26 мая.