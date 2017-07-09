Президент Украины Петр Порошенко 9 июля провел встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и обсудил с ним ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе. Об этом в Твиттере сообщил спикер украинского президента Святослав Цеголко.

В своем выступлении во время встречи Петр Порошенко, в частности, отметил, что после аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе послевоенные международные механизмы безопасности были разрушены.

Антонио Гутерриш, в свою очередь, заверил, что ситуация на Донбассе «не забыта» и остается в повестке дня ООН.

До этого 9 июля встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем провел глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Стороны обсудили вопросы, касающиеся нарушения прав человека в Крыму, а также ситуацию на Донбассе.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря 2016 года была принята резолюция о правах человека в аннексированном Россией Крыму. Впервые в документах ООН Россия была названа «государством-оккупантом», а Крым и Севастополь – «временно оккупированной территорией».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».