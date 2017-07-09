Руководство колонии в Коми, где отбывает наказание глава Татарского общественного центра Рафис Кашапов, которого признали виновным в призывах к сепаратизму из-за критики аннексии Крыма, подало в суд иск о назначении активисту пяти лет административного надзора по выходе из колонии. Об этом сообщает сайт Грани.Ру.

Российский журналист Тагир Минибаев также опубликовал в Фейсбуке письмо супруги заключенного общественника Нурзии Кашаповой с просьбой об общественной поддержке.

«Получила от мужа Рафиса Кашапова известия, ему дали ознакомиться с административным исковым заявлением о том, что в ближайшее время состоится суд, будет рассматриваться освобождение с последующим надзором, хотя его статьи не попадают под это. Просим Вас позвонить по телефонам и разобраться в этой ситуации», – говорится в письме.

Срок заключения 59-летнего Кашапова истекает в конце декабря. Если ему назначат административный надзор, активист должен будет в течение пяти лет периодически отмечаться в полиции. Нарушение этого предписания чревато возбуждением дела по статье 314.1 Уголовного кодаекса России (уклонение от административного надзора – КР), предусматривающей до года реального срока.

В сентябре 2015 года председатель Татарского общественного центра (ТОЦ) Рафиса Кашапова был признан виновным в призывах к сепаратизму из-за критики аннексии Крыма и приговорен к трем годам колонии. Кашапов обжаловал свой приговор в Европейском суде по правам человека.

В мае 2017 года суд в российских Набережных Челнах признал Татарский общественный центрэкстремистской организацией и постановил прекратить его деятельность на территории России.

Татарский общественный центр является неправительственной организацией, которая проводит кампании по сохранению татарской национальной идентичности, языка и культуры.