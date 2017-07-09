В Керчи 9 июля продолжают отмечать традиционный праздник День рыбака: на концертной площадке на набережной уже выступили местные творческие коллективы, а к вечеру ожидают концерт российской группы «Корни».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, День рыбака в Керчи отмечают без ажиотажа: на городской набережной и возле аттракционов не многолюдно. В начале набережной проезд заблокировали автокраном «в целях антитеррористических мероприятий». Также набережную патрулируют немногочисленные полицейские.

На набережной организовали выставку сувенирной продукции, а также народные гуляния «Рыбацкий стан» с жареными бычками и ухой.

Праздновать День рыбака в Керчи начали накануне, 8 июля. На городской набережной состоялся концерт, ярмарка поделок и гастрономические фестивали.

В Керчи 8 и 9 июля на городской набережной запретили продавать алкоголь из-за праздничных мероприятий по случаю Дня рыбака.

День рыбака традиционно отмечают в Керчи во второе воскресенье июля.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».