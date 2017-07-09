Парубий на встрече с Гутерришем: Россию в ООН нужно лишить права вето по украинским вопросам

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о необходимости лишения делегации России в Совете безопасности ООН права вето в вопросах, касающихся Украины.

«Сейчас, когда идет российская агрессия, Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что Россия должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины», – сказал спикер украинского парламента на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который сейчас находится с визитом в Киеве.

В Совете безопасности ООН пять постоянных членов – Великобритания, Китай, США, Франция и Россия, которая фактически не только имеет право, но и постоянно ветирует любое решение, которое она воспринимает как направленное против нее. В частности, Россия неоднократно использовала право вето при рассмотрении украинских вопросов.

Украина, которая является сейчас непостоянным членом Совета безопасности ООН, неоднократно призывала к реформированию Совбеза ООН, чтобы устранить злоупотребления правом вето постоянными членами.

Президент Украины Петр Порошенко 9 июля провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил с ним ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе.