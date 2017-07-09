В крымском «Артеке» открыли памятник писателю Александру Грину

В детском центре «Артек» в аннексированном Крыму открыли памятник российском писателю Александру Грину. Церемонию приурочили к закрытию детского кинофестиваля «Алые паруса Артека», сообщает 9 июля пресс-служба лагеря.

«Вместе с артековцами памятник автору «Алых парусов» открыл исполнитель главной роли в одноименном фильме, великий советский актер театра и кино, мастер художественного слова, народный артист СССР Василий Лановой. Автор скульптурной композиции – российский скульптор Михаил Сердюков», – сказано в сообщении.

Скульптуру установили в детском лагере «Озерный», рядом с корпусом «Селигер», добавили в пресс-службе.

Детский кинофестиваль «Алые паруса» проходил в «Артеке» с 2 по 8 июля.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».