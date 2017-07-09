Парубий на встрече с генсеком ООН рассказал о нарушениях прав человека в Крыму

Председатель Верховной Рады Украины на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 9 июля рассказал о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и на Донбассе, в частности, о преследовании крымскотатарского народа, «который во второй раз вынужден покидать родину». Парубий также призвал сохранять тему Крыму в повестке дня международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Более двадцати тысяч крымских татар вынуждены были покинуть свои дома. Преследования крымских татар происходят и сегодня», – подчеркнул Парубий.

Он также добавил, что крайне важно, чтобы вопрос Крыма оставался в повестке дня международных организаций.

По его словам, «нет сомнения, что для России крайне важно, чтобы этот вопрос снимался с повестки дня. Для этого концентрировать все внимание на оккупированной территории Донбасса и Луганска – это часть их информационной стратегии, поэтому важно, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня до полного освобождения всех оккупированных территорий».

Ранее 9 июля президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил с ним ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе.