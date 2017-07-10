Радио Крым.Реалии: Итоги саммита G20 и русские националисты под колпаком

Как холодное лето в Крыму сказывается на туристической отрасли и сельском хозяйстве? О чем договорились лидеры стран G20 на саммите в Гамбурге? Почему Кремль пытается «раздавить» русское национальное движение?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с экспертом Национального экологического центра Украины Ириной Ставчук, начальником отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяной Адаменко, украинским политологом-международником Борисом Тизенгаузеном, российским политологом Дмитрием Орешкиным, российским философом Максимом Горюновым и украинским блогером Виктором Трегубовым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.