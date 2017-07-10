Крымчанин Усик объяснил выбор следующего противника пожеланиями фанатов

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, крымчанин Александр Усик после жеребьевки боксерской Лиги чемпионов признался, что давно хотел сразиться с немецким спортсменом Марко Хуком. Вместе с тем, спортсмен признался, что решающую роль в его выборе сыграли пожелания фанатов. Комментарий Усика опубликовали на официальной странице спортсмена в Фейсбуке.

«Почему Марко Хук? Идут дебаты между фанами, кто должен боксировать. Был Кудряшов, Перес и Хук. Хук из них всех занял 67%. То есть он был лидером среди всех. Естественно, если люди хотят. И перед началом церемонии (жеребьевки – КР) я заходил в прямой эфир и говорил: «Кто? Есть варианты». И большинство людей: «Хук, Хук, Хук». Я давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый. Интересно», – сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в четвертьфинале World Boxing Super Series встретится с немецким боксером Марко Хуком. Усик сам выбрал Хука в качестве оппонента на церемонии жеребьевки, которая состоялась 8 июля в Монако.

Точная дата боя Усика с Хуком, а также место его проведения будут объявлены в ближайшее время.

Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы – в январе-феврале, и финал – в мае.

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.