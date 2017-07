Сын Трампа встречался с российским юристом, чтобы получить информацию о Клинтон – СМИ

Американские издания The New York Times and Washington Post утверждают, что сын президента США Дональда Трампа и другие приближенные к нему лица во время избирательной кампании 2016 года встречались с адвокатом, связанным с Кремлем, якобы для получения информации об оппонентке Трампа от демократов Хиллари Клинтон.

По данным американских СМИ, на встрече, состоявшейся 9 июня 2016 года, также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и тогдашний председатель избирательной кампании Пол Манафорт.

Дональд Трамп-младший обнародовал заявление, в котором признался о встрече с российским юристом Натальей Весельницкою, которую он не назвал по имени, пишет The New York Times.

«После обмена комплиментами женщина заявила, что она имеет информацию о том, что лица, связанные с Россией, финансируют Национальный комитет демократии и поддерживают Клинтон», – цитирует издание слова Трампа-младшего.

«Ее заявления были неопределенными, неоднозначными и не имели смысла. Никаких деталей или вспомогательной информации не было предоставлено или даже не было предложено. Было быстро понятно, что у нее нет значимой информации», – утверждает сын Трампа.

Трамп-младший сообщил, что впоследствии в разговоре речь шла об усыновлении российских детей и о принятом в 2012 году «акте Магнитского», законе, предусматривающем санкции в отношении российских чиновников, которые предположительно нарушали права человека. Из-за «акта Магнитского» Москва остановила усыновление российских детей гражданами США, этот запрет действует по сей день.