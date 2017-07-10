После критики в США Трамп отказался от сотрудничества с Россией в области кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп 9 июля отказался от своего предложения сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным для создания подразделения по кибербезопасности.

«Тот факт, что президент Путин и я обсудили блок кибербезопасности, думаю не означает, что это может произойти», – написал Трамп в сети микроблогов Twitter.

Новое заявление Трампа прозвучало после того, как американские политики из обеих партий резко раскритиковали договоренности по предотвращению хакерства и вмешательства в выборы.

Сенатор-республиканец Линдзи Грэм заявил, что идея сотрудничества с Россией в области кибербезопасности «не самая нелепая идея, которую я когда-либо слышал, но близка к этому».

Член сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин не только раскритиковал заявление о сотрудничестве с Москвой, но и призвал немедленно утвердить проект закона о санкциях против России.

«Теперь президент Трамп хочет работать с Россией по вопросам кибербезопасности, он принимает ложь Путина о невмешательстве в американские выборы, и пытается остановить принятие пакета санкций, над которым работает Конгресс», – утверждает сенатор Кардин.

По окончании встречи с Трампом в Гамбурге Путин 7 июля сообщил журналистам о договоренности с президентом США создать рабочую группу в области киберпространства.

В США сейчас идет расследование возможного российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.