В Крыму намерены разработать стратегию по сохранению дельфинов

В ходе совещания подконтрольного Кремлю Министерства экологии и природных ресурсов Крыма приняли решение о проведение мониторинга, который в последствие поможет в разработке стратегии по сохранению популяции дельфинов в Черном и Азовском морях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проблема гибели дельфинов – межрегионального масштаба. К полномочиям Минприроды Крыма не относится охрана водных биологических ресурсов, однако ведомство не может оставаться в стороне от проблемы гибели млекопитающих», – сказала замминистра экологии Алла Архангельская.

По информации ведомства, все полномочия для принятия мер по сохранению дельфинов имеет Росприроднадзор. В связи с этим, на совещании постановили, что стратегию начнут разрабатывать совместно оба ведомства.

В мае 2017 года сообщалось о массовой гибели дельфинов на полуострове. Российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура отчиталась о начале расследования по причине массовой гибели дельфинов в районе Черного моря.