Спикер парламента Крыма Константинов не явился на заседание суда по «делу Чийгоза»

На заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза 10 июля не явился спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов, который должен был выступить в качестве свидетеля. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

По сообщению от Константинова, которое зачитали в суде, он обещал прибыть на заседание 12 июля.

Кроме того, суд в очередной раз отказал стороне защиты в вызове в качестве свидетеля крымского муфтия Эмирали Аблаева. По словам адвоката Николая Полозова, Аблаев может прояснить обстоятельства организации митинга 26 февраля 2014 года и его проведения. Он участвовал в митинге, кроме того фигуранты дела неоднократно заявляли, что Аблаев оказывал давление на них, чтобы принудить к даче показаний против Чийгоза.

«Долг муфтия Крыма, как мусульманина, прийти в суд и дать правдивые показания. Даже, исходя из его религиозных убеждений», – отметил адвокат.

Судейская коллегия решила Аблаева не вызывать, «поскольку защита не указала конкретные сведения, которые может пояснить Аблаев». Адвокат заявил протест против действий суда.

«Может у Аблаева есть иммунитет? Может он вступил в сговор с ФСБ, с властями, получив такую вот защиту от участия в деле?» – отреагировал Полозов на очередной отказ услышать Аблаева.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 5 июля уже отказывал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева. Судьи сослались на то, что «ходатайство защиты не обосновано».

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на заседании 27 июня также отказал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.