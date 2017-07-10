В Киеве проходит заседание Комиссии Украина – НАТО (трансляция завершена)

В Киев 10 июля с визитом прибыл Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберрга. В 10:30 начинается заседание Комиссии Украина – НАТО под председательством президента Украины Петра Порошенко.

Радіо Свобода ведет прямую трансляцию мероприятия.

Во время визита Столтенберг выступит в Верховной Раде. Североатлантический совет и генеральный секретарь встретятся со спикером парламента и руководителями парламентских фракций.

Генеральный секретарь НАТО также проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В понедельник Столтенберг и вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе откроют новое здание Представительства НАТО в Украине.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.