Подрядчик отчитался о проведении работ по укладке асфальта на участке Керченского моста

На строительстве Керченского моста начались работы по укладке нижнего слоя асфальта. Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», верхний слой асфальта уложат уже после того, «как конструктивы автодорожной части моста будут полностью готовы».

По информации подрядчика, работы прошли на острове Тузла длиной около 200 метров.

«Весь комплекс подготовительных работ, который мы провели, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве работ – всё это обеспечит Крымскому мосту асфальт высочайшего класса», – рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.