Российская певица Свиридова в Крыму пожаловалась на «махровый совок»

Российская исполнительница Алена Свиридова (настоящее имя – Алена Леонова – КР) приехала в аннексированный Крым и высказалась о «махровом совке» на полуострове. Об этом певица написала 10 июля в Фейсбуке, пожаловавшись на шумные гулянья ночью возле отеля в Феодосии, где она остановилась.

«Почему это только так?! Только кабак?! Почему здесь такой махровый совок? На улице 2017 год. Почему отдыхать вы хотите только таким способом, с такой музыкой, с такими воплями? Я близка к убийству певца, который в данный момент стелет влюбленным поля и заставляет корчится в муках не только меня, но и мятежный дух Высоцкого», – написала Свиридова.

Она также опубликовала фото с парома Glykofilousa III, который курсирует в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем соседней России.

До этого Алена Свиридова принимала участие в съемках документального фильма о строительстве моста через Керченский пролив.

Уроженка Керчи, российская исполнительница Алена Свиридова находится в базе данных сайта «Миротворец» за «незаконное пересечение государственной границы Украины» при въезде в аннексированный Крым.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.