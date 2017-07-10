Российскую телеведущую Бузову включили в базу «Миротворца» за гастроли в Крыму

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову 10 июля внесли в список украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

До этого Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram несколько фото и видео из аннексированного Крыма. В публикациях она показывала пейзажи полуострова и восхищалась ними.

Бузова посетила несколько городов Крыма, где давала свои концерты. Певица, в частности, выступила в Mriya Resort & Spa в Ялте со своими новыми композициями.

В пресс-службе Ольги Бузовой Крым.Реалии сообщили, что сама исполнитьница не знает о включении ее в список «Миротворца» и в ближайшее время не планирует выступать на материковой части Украины.

Ранее сообщалось, что российская исполнительница Алена Свиридова (настоящее имя – Алена Леонова – КР) приехала в аннексированный Крым и пожаловалась на «махровый совок» на полуострове.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.