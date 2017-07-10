Экс-заместитель Аксенова возглавил рабочую группу по введению новых тарифов на воду в Крыму

Экз-заместитель назначенного Москвой главы полуострова Сергея Аксенова Борис Зимин возглавит рабочую группу по внедрению двухставочных и многоставочных (дифференцированных) тарифов на воду в Крыму. Соответствующее распоряжение Аксенова опубликовано на портале российского правительства полуострова.

«Создать рабочую группу по внедрению двухставочных тарифов и многоставочных (дифференцированных) тарифов на водоснабжение и водоотведение на территории Республики Крым в составе согласно приложению 1», – говорится в документе.

В соответствии с приложением, председателем новой рабочей группы назначен Борис Зимин, а его замом – председатель госкомитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович. Всего в рабочую группу, согласно документу, вошло 33 человека.

Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма 7 июля отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Российский парламент Крыма также уволил министра курортов и туризма полуострова Сергея Стрельбицкого и назначил на эту должность Вадима Волченко, который до этого возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».

Смену российских вице-премьера и министра курортов и туризма полуострова накануне анонсировал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.