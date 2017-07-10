Экс-глава горсовета Керчи отказалась давать показания по делу бывшего главы администрации города – СМИ

Экс-глава городского совета аннексированной Керчи Лариса Щербула отказалась давать показания на заседании суда 10 июля по делу бывшего главы российской администрации города Сергея Писарева, которого обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщают местные СМИ, Щербула, которая ранее трижды не являлась в суд, пришла на слушания с адвокатом. Перед допросом она сообщила судье, что в соответствии со статьей 51 Конституции России не будет давать показания, касающиеся непосредственно нее. От ответов на вопросы прокурора Щербула также отказалась. Сразу после завершения допроса она покинула зал.

Глава подконтрольного Кремлю керченского городского совета Лариса Щербула 23 июня подала в отставку.

В Керчи в субботу, 17 июня, местные коммунисты провели митинг против коррупции и потребовали отставки главы подконтрольного Кремлю керченского городского совета Ларисы Щербулы.

На заседании подконтрольного Кремлю Керченского городского суда, на котором рассматривали дело бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, подозреваемого во взятке, свидетель обвинения 7 июня заявил, что вел переговоры по поводу взятки с нынешней главой Керченского городского совета Ларисой Щербулой. Предприниматель Николай Рудый заявил суду, что позднее Щербула попросила Писарева взять эти деньги у предпринимателя.

Лариса Щербула не комментировала судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева. На заседание суда 7 июня Щербула не явилась, вместо этого она уехала в Севастополь на совещание по строительству парка «Патриот».

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.