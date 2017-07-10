НСЖУ: дело против крымского журналиста Семены – это «охота на ведьм»

В Национальном союзе журналистов Украины считают, что суд над крымским журналистом, автором Крым.Реалии является иллюстрацией давления и репрессий против всей журналистики на аннексированном полуострове. Такое мнение высказала секретарь НСЖУ Елена Юрченко, комментируя последнее заседание по «делу Семены», на котором допросили сотрудницу ФСБ России и директора бюро переводов, подписавшего документы, предоставленные следователем.

Секретарь НСЖУ отметила, что заявление эксперта доказывает –обвинения Николая Семены не имеют никакого основания, а само судебное дело является «охотой на ведьм», которая происходит сейчас в аннексированном Крыму.

«В зале суда эксперт, делая выводы, на которых фактически построено дело Николая Семены, призналась, что руководствовалась методичкам ФСБ России. Это в очередной раз доказывает, что это политическое дело, целью которого является запугивание независимых журналистов на полуострове. Фундамент этого дела держится на рекомендациях российских силовиков, это яркая иллюстрация давления и репрессий, которым подвергается журналистика в Крыму», – сказала Юрченко.

В пятницу, 7 июля, в Железнодорожном районном суде Симферополя на очередном заседании по делу крымского журналиста Николая Семены заслушали свидетелей – авторов экспертиз: сотрудницу управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Ольгу Иванову и директора переводческого бюро «Транс-интер» Вахтанга Караманяна.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.