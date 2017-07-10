В Керчи на День рыбака выступила российская группа «Корни»

В Керчи на концерте, посвященном Дню рыбака, вечером 9 июля выступила российская группа «Корни», сообщает пресс-служба российской администрации города.

Музыканты исполнили такие песни, как «Ты узнаешь ее», «25 этаж», «Плакала береза», «Я теряю корни», «Хочешь, я тебе спою» и другие.

Завершился концерт праздничный фейерверком.



В Керчи День рыбака праздновали в течение двух дней – 8 и 9 июля. В эти дни на городской набережной, где проходили основные мероприятия, запретили продавать алкоголь.

На городской набережной состоялся концерт, ярмарка поделок и гастрономические фестивали.

День рыбака традиционно отмечают в Керчи во второе воскресенье июля.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».