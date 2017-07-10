Министр транспорта и главный архитектор Крыма написали заявления об увольнении

Подконтрольные Кремлю министр транспорта Крыма Анатолий Волков и главный архитектор полуострова Анна Царева написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об это говорится на сайте российского правительства Крыма.

В пресс-службе отметили, что Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

Анну Цареву подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов назначил главным архитектором в марте 2017 года. Известно, что Анатолий Волков начал работу в должности министра транспорта с августа 2016 года.

Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма 7 июля отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Российский парламент Крыма также уволил министра курортов и туризма полуострова Сергея Стрельбицкого и назначил на эту должность Вадима Волченко, который до этого возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».

Владимир Серов с 2010 года работал городским головой Судака, был депутатом Судакского городского совета трех созывов, членом Партии регионов.

Вадим Волченко с 2008 года работал директором ООО Крыммедиа-холдинг. С 2011 года возглавлял Республиканский комитет Автономной Республики Крым по информации. В мае 2014 года возглавил подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Смену российских вице-премьера и министра курортов и туризма полуострова накануне анонсировал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.