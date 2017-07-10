Обмен Кольченко на задержанных сотрудников ФСБ возможен только «по договоренности» – адвокат

Политзаключенного в России крымчанина Александра Кольченко можно будет обменять на «заблудившихся» пограничников ФСБ, если «договоренность» будет достигнута на высшем уровне украинского и российского государств. Об этом 10 июля в комментарии Крым.Реалии сообщила адвокат Кольченко Светлана Сидоркина.

«Это все зависит от волеизъявления сторон (Москвы и Киева – КР). Если стороны между собой договорятся по этому поводу, то это вполне возможно. С юридической точки зрения такие вопросы не регулируются», – сказала Сидоркина.

Ранее, бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев со ссылкой на СМИ опубликовал в Фейсбуке предположение, что Александра Кольченко можно обменять на «заблудившихся» пограничников ФСБ.

30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.