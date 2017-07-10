Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой считает, что нежелание признать аннексию Крыма со стороны европейских парламентариев – это «болезнь», которая «лечится только временем». Так Толстой прокомментировал 10 июля итоговую декларацию, принятую 9 июля на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Минске, которая содержит, в частности, призыв к России прекратить оккупацию Крыма и Севастополя.

«Тут нужно, чтобы прошло время для того, чтобы достаточно мало информированные о ситуации европейские парламентарии поменяли свою точку зрения. Эта болезнь лечится только временем», – цитирует Толстого пресс-служба российской Госдумы.

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 июля в последний день ежегодной сессии ассамблеи приняла в Минске декларацию, содержащую, в частности раздел о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, в котором осуждаются действия России в Крыму и на Донбассе.

Делегация России голосовала против принятия итоговой декларации.

Сессия ПА ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля.

До этого парламентская ассамблея ОБСЕ 7 июля приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на протесты со стороны российских представителей. В этом документе выражена резкая критика действий России, призывы остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников. При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия резолюции, назвав ее антироссийской. Но большинство членов ПА ОБСЕ выступили в поддержку украинского предложения.

Всего на сессии ПА ОБСЕ приняли три резолюции в поддержку Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».