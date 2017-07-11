Российский фрегат «Адмирал Эссен» отправился из Севастополя в Средиземное море

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Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Эссен» покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы, чтобы возобновить выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
«Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море. В соответствии с плановой ротацией сил фрегат «Адмирал Эссен» сменит однотипный корабль «Адмирал Григорович», который выполняет задачи в составе группировки с марта 2017 года», – сказано в сообщении.
Новый фрегат Черноморского флота России «Адмирал Эссен» зашел в порт Севастополя 5 июля. На причале его встретили командующий флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей. Как сообщили в Минобороны России, судно принимало участие в боевых действиях в Сирии.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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