В Севастополе анонсируют выступление российской певицы Лолиты Милявской

В аннексированном Севастополе анонсируют выступление российской певицы Лолиты Милявской. Афиши с информацией о предстоящем концерте разместили на улицах города и на здании бывшего Украинского культурно-информационного центра в Камышовой бухте, переименованном подконтрольными Кремлю местными властями в ГБУК КИЦ. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как указано в афише, Милявская планирует выступить в ГБУК КИЦ 8 августа.

На официальном сайте Милявской в разделе «Афиша» сообщают, что певица планирует выступить 8 августа в Севастополе, 9 августа – в Ялте, 11 августа – в Евпатории, 12 августа – в Феодосии, 14 августа – в Алуште, и 15 августа – в Керчи.

В апреле 2017 года российская певица Лолита Милявская не смогла попасть в Украину. Как впоследствии оказалось, ей на три года запретили приезжать в страну из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Госпогранслужба Украины с начала 2017 года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».